Enfermeira curada da Covid em Pontalinda conta sua experiência

A enfermeira Glaucia Cristina Figueiredo Sousa, de Pontalinda/SP, emocionou ao publicar um vídeo de desabafo e esclarecimentos referente ao que enfrentou durante os dias que precisou ficar de isolamento social depois de ter testado positivo para Covid-19. “Só quem passa sabe o que é isso!”, disse no vídeo.

A publicação nas redes sociais veio acompanhada da seguinte mensagem: “EU FUI CURADA DO COVID-19…. É com muita alegria que venho compartilhar com vocês a minha cura e por estar hoje retornando ao meu ambiente de trabalho. Durante esses dias pude perceber o quanto Deus é presente em minha vida e o quanto sou grata a ele por tudo que tenho passado é para meu crescimento e evolução por isso sou grata por ele ter me permitido passar por esses momentos , para dar mais valor a vida, por ter mais empatia, mais amor ao próximo, mais dedicação em tudo oque faço. Me perguntaram durante esse tempo oque faria diferente em relação ao contato com os pacientes testado positivo para Covid. Oque faria? Daria mais atenção do eu fiz e tenho certeza que foi bem satisfatório. Porque eu mesmo sendo enfermeira e tendo todo conhecimento passei por muita discriminação então por favor você que não passou pela doença que não sabe oque é ter a doença julgue menos e ame mais , pratique a caridade o amor ao próximo pois nunca sabemos oque vamos passar em nossas vidas!”

A enfermeira completou “Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura”. – Êxodo 15:26 (Região Noroeste)