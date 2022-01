Enfermaria do Hospital de Base atinge 190% de ocupação dos leitos para pacientes com Covid 

Hospital tem 40 leitos de enfermaria para atender pacientes com Covid, mas 76 pessoas estão recebendo o tratamento.

A ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com Covid-19 chegou a 190% no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O número praticamente dobrou em menos de uma semana.

De acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira (18), o hospital tem 40 leitos de enfermaria para atender pacientes com Covid, mas 76 pessoas estão recebendo o tratamento.

Os 36 “pacientes extra” estão sendo atendidos no setor de urgência respiratória, até que os leitos de enfermaria sejam liberados.

Já a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com a doença apresenta 80,49% de ocupação, que representa 33 dos 41 leitos.

O Complexo Funfarme também abrange o HCM (Hospital da Criança e Maternidade), que que está com quatro dos dez leitos de enfermaria Covid ocupados. Apenas um paciente está internado na UTI.

Santa Casa de Votuporanga

A Santa Casa de Votuporanga informou em boletim nesta segunda-feira (17) que 5 pacientes estão hospitalizados em ala Covid e outros 2 receberam alta.

