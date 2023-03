Enfermagem Unifev está com inscrições abertas para palestra sobre os desafios da profissão

A atividade é aberta para alunos do curso e para profissionais da saúde em geral; taxa é de R$ 50 e pode ser dividida em duas parcelas.

O curso de Enfermagem da Unifev está com inscrições abertas para uma atividade sobre os desafios da profissão na segurança do paciente com o Prof. Me. André Lozano. O público-alvo são graduandos e graduados da área da saúde, e o evento será realizado no dia 15 de abril, das 8h às 12h, no auditório “Prof. Antônio Seba”, no Câmpus Centro da Instituição.