Energia gerada por termelétricas é recorde em julho; geração de hidrelétricas é menor desde 2002

Em se tratando de meses fechados, os números de julho são os mais recentes disponíveis no site do ONS.

O Ministério de Minas e Energia foi perguntado se os números do ONS indicam piora na situação dos reservatórios das hidrelétricas e o aumento dos riscos de apagões e de um novo racionamento de energia no país.

“Desde outubro de 2020, o Ministério de Minas e Energia (MME) tem adotado diversas medidas para mitigar o impacto no setor elétrico do pior cenário de escassez hídrica da história do país. Entre as ações mais recentes, destacam-se o decreto que estabelece a redução do consumo de energia elétrica na administração pública federal e os programas para redução voluntária da demanda por grandes e pequenos consumidores”, diz a nota.