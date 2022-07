Endrick tem primeiro contrato registrado e pode estrear pelo profissional do Palmeiras 

Jovem de 16 anos trata lesão no tornozelo antes de iniciar transição para time comandado por Abel Ferreira.

Endrick está liberado para estrear pelo time profissional do Palmeiras. Nesta quinta-feira (28.jul), o primeiro contrato profissional do atacante foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele já pode ser escalado por Abel Ferreira em jogos do Campeonato Brasileiro.

O centroavante completou 16 anos no dia 21 de julho, data em que também assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras.

O vínculo de Endrick tem validade de três temporadas, com multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 334 milhões).

Quando joga?

A regularização do primeiro contrato de Endrick com o Palmeiras não significa que o jogador será utilizado por Abel Ferreira. Endrick já participou de alguns treinos no time profissional e deve realizar mais atividades na Academia de Futebol a partir de agora.

Antes de dar início ao processo de transição para o elenco profissional, Endrick trata uma entorse no tornozelo direito, sofrida em jogo do Campeonato Brasileiro sub-20.

Entre competições sub-17 e sub-20, Endrick tem 16 gols em 17 partidas pelo Verdão em 2022, com os títulos da Copa São Paulo e Copa do Brasil Sub-17, além do Torneio de Montaigu sub-17 com a seleção brasileira.

Próximo compromisso

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira na sequência da preparação para a partida contra o Ceará, sábado, às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge