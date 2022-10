Endrick, do Palmeiras, agradece carinho da torcida após primeiro gol: “Espero retribuir” 

Atacante de 16 anos dedicou à família: “Minha inspiração, minha educação e minha proteção”.

Endrick brilhou na vitória de virada do Palmeiras sobre o Athletico, na última terça-feira (25.out), fora de casa, pelo Brasileirão. Nesta quarta-feira, ele usou as redes sociais para falar do seu primeiro gol como atleta profissional. No texto, ele dedica o feito à família e agradece ao apoio dos torcedores.

“Meus primeiros gols na equipe principal do Palmeiras, dedico a minha família, que é minha inspiração, minha educação e minha proteção. Espero retribuir o carinho dos palmeirenses, e de todos os brasileiros que também torcem por mim. Espero seguir transformando meus sonhos em metas e conquistas. Obrigado de coração por todo carinho! Seguimos juntos… Avanti!”

Próximo compromisso

O Palmeiras só joga na outra quarta, dia 2 de novembro, quando recebe o Fortaleza às 16h, no Allianz Parque – num duelo que tem tudo para ser de comemoração de título.