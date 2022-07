Endrick assina primeiro contrato com o Palmeiras: “É o time do meu coração” 

Atacante completou 16 anos nesta quinta-feira e já pode ser aproveitado por Abel.

O atacante Endrick assinou o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras na manhã desta quinta-feira (21.jul), no dia em que completa 16 anos.

O primeiro registro da joia da base do Verdão terá validade inicial de três anos e uma multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 334 milhões).

“É um sentimento de orgulho, de ver o que plantei e estou colhendo, com o início de um novo ciclo. Sentimento de gratidão pela confiança do Palmeiras. Vou continuar com humildade e pés no chão. O Palmeiras foi o único clube que sempre acreditou em mim. Me acolheu desde os dez anos, quando fiz o teste aqui. Sempre apostou em mim, e agora é a prova viva disso, quando assino meu contrato profissional. Para mim, nunca está bom, quero sempre mais. O Palmeiras vai crescer cada vez mais, é o maior campeão do Brasil. É o time do meu coração, vou ter gratidão pelo resto de minha vida”, afirmou o atacante, ao site do Verdão.

A assinatura do contrato ocorreu na Academia de Futebol e teve as presenças da presidente Leila Pereira e do vice Paulo Buosi. O atleta foi acompanhado pelo pai Douglas e pela mãe Cintia.

Agora com 16 anos, Endrick aguarda a publicação do registro no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para poder ser utilizado por Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro. Uma possível participação na Libertadores depende de inscrição para a disputa das quartas de final – a Conmebol permite até três mudanças para a próxima fase do torneio sul-americano.

Atualmente, o atacante está em recuperação de uma entorse no tornozelo direito e deve seguir atuando pelo time sub-20 depois a recuperação. Mas deve começar a aparecer com mais frequência nos treinamentos do time profissional na Academia de Futebol.

Tanto o clube quanto aqueles que cuidam da carreira do atacante entendem que a utilização do garoto no time de cima dependerá de Abel. E a concorrência no momento em que o calendário começa a se afunilar vai dificultar um espaço frequente para ele nesta temporada.

“Não é fácil jogar pelo Palmeiras, é um time com muitos craques. Vou aprender muito com eles, já recebi muitos conselhos quando vim treinar aqui. Admiro bastante todos os atacantes do elenco, vejo a determinação e a raça que têm. É assim que tem que jogar pelo Palmeiras. Tanto na base quanto no Profissional, o Palmeiras tem que estar ganhando”, afirmou o jovem.

Campeão da Copinha e da Copa do Brasil Sub-17 nesta temporada, Endrick desperta muita expectativa na torcida e nos bastidores do clube. Em 2022, ele soma 16 gols em 17 jogos entre participações pelos times sub-17 e sub-20. Ele também já foi campeão do Torneio de Montaigu, na França, com a seleção brasileira sub-17.

*Com informações do ge