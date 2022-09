Encontro de Famílias Grávidas será no próximo dia 29

Iniciativa da Santa Casa irá falar sobre parto normal e cesárea, no auditório do RH; evento é aberto ao público.

A gravidez, para a grande maioria das mulheres, costuma ser uma época repleta de expectativas e incertezas. O bebê é menino ou menina? Como vou conciliar o emprego com a maternidade? Ele vai puxar mais a mãe ou o pai? Mas, além das dúvidas convencionais, a escolha do tipo de parto também costuma tirar o sono de muitas gestantes.

Pensando nisso, a Santa Casa de Votuporanga realiza Encontro de Famílias Grávidas no próximo dia 29, no auditório do RH. O evento é aberto ao público e tem início às 19h30.

O enfermeiro obstétrico Rodrigo Ribeiro é o convidado da noite. Ele ressaltou a importância de discutir o tema. “Muitas mães optam por cesárea pela comodidade e pelo receio da dor do trabalho de parto. Esse medo é algo cultural, a brasileira fica amedrontada com a dor. Entretanto, durante o trabalho de parto normal, utilizamos métodos não farmacológicos de alívio como massagem relaxante, banho quente, técnicas de respiração. A cesárea é benéfica e salva vidas, mas é indicada com mais critérios”, enfatizou.

A cesárea se tornou um dos procedimentos mais comuns no país, e quase 50% dos brasileiros vêm ao mundo dessa maneira. Entre os países da América Latina, o Brasil está em primeiro no ranking dos que mais realizam a cirurgia. Nos hospitais privados, o número de gestantes que fazem cesáreas chega a 85%, segundo o Sinasc (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos). A OMS (Organização Mundial da Saúde), por sua vez, preconiza que somente 15% dos partos sejam cirúrgicos.

Rodrigo ressaltou que o melhor procedimento é aquele em que a mãe e o bebê se saem bem. “Entretanto, desde que haja condições normais como contração, útero dilatado e neném encaixado de forma correta, o parto normal é a melhor opção. A quantidade de sangramento é muito menor que a cesariana – o que diminui as chances de infecção -, e recuperação é mais rápida, o que deixa a mulher mais independente para levantar e cuidar do recém-nascido. Também é importante lembrar que o normal acontece na hora certa e todo o processo tem um efeito muito interessante que mexe com o psicológico e emocional da mãe, tornando-a mais preparada para a nova fase”, adiantou.

O enfermeiro fez um convite para toda a população. “Realizamos o Encontro com objetivo de reunir as famílias, gestantes e aproximar ainda mais com nossos profissionais. Queremos que tirem as dúvidas e façam suas escolhas de maneira consciente, garantindo a saúde da grávida e do bebê”, adiantou. A entrada é pela guarita da Rua Osvaldo Padovez.

Encontro de Famílias Grávidas