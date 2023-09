Encontro de Famílias Grávidas será nesta quinta-feira

Palestrante será a Dra. Letícia Borges, que explicará as diferenças entre cesárea e parto normal, a partir das 19h, no auditório do RH, com entrada gratuita.

Quando o assunto é gestação uma das dúvidas mais recorrentes é qual a melhor opção de parto, se é o normal ou cesárea. Mas, a verdade é que ainda existem muitos mitos em torno de ambos os processos de nascimento.

E saber a diferença de cada um é essencial, não só para se ter uma opção de escolha ideal para cada caso, como também para garantir mais tranquilidade tanto para a grávida, quanto para quem for acompanhar todo o processo.

Pensando em sanar dúvidas, a Santa Casa realiza mais uma edição do Encontro de Famílias Grávidas nesta quinta-feira (28.set), com o tema “Normal ou Cesárea? Conheça os riscos e benefícios”.

A palestrante será a Dra. Letícia Borges, que explicará as diferenças entre cesárea e parto normal, detalhando os procedimentos e riscos envolvidos em cada opção. A iniciativa terá início às 19h.

Parto Normal

O parto normal é consideravelmente mais tranquilo para a mulher. Além de ter menos riscos de complicações, ele também gera menos dor no pós-parto e a recuperação é super rápida.

Em muitos casos a mulher consegue caminhar pelo quarto já nas primeiras 24 horas depois de dar à luz. Todo o processo acaba facilitando a amamentação.

Além disso, por ser um estimulo natural, o parto normal ajuda a reduzir os riscos de doenças respiratórias na criança. Em contrapartida, o trabalho de parto tende a ser mais longo.

Cesárea

A cesárea tem se tornado muito popular no Brasil por conta do tempo de trabalho de parto menor. Contudo, é preciso levar em conta outros aspectos desse tipo de método.

Para começar, o risco de complicações é maior e as dores no pós-parto também. O tempo de recuperação também é maior, podendo durar muitos dias.

A cesárea só pode ser realizada com anestesia, e, por conta do aceleramento do processo, pode aumentar os riscos de doenças respiratórias na criança, bem como dificultar a amamentação.

Qual a melhor opção, parto normal ou cesárea?

O momento do parto, assim como toda a gestação, deve ser feito com base nas escolhas da mãe. Contudo, a Organização Mundial da Saúde recomenda sempre a realização do parto normal, também conhecido como natural.

Inclusive, em 2018 ela lançou novas recomendações em relação a ele, justamente para incentivar que mais mulheres optem por essa alternativa.

A enfermeira responsável pela Maternidade da Santa Casa, Gessimária Ramos, convidou as gestantes para o Encontro. “Participar do evento proporcionará aos futuros pais uma base sólida de conhecimento, permitindo-lhes tomar decisões informadas sobre o parto. Além disso, terão a oportunidade de se conectar com outras famílias grávidas, compartilhar histórias e construir uma rede de apoio durante essa jornada tão especial”, afirmou.

A entrada é pela guarita da Rua Osvaldo Padovez e não é necessária inscrição.