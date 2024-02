Encontro de Famílias Grávidas será nesta quarta-feira

Enfermeira obstetra Gessimária Ramos vai debater sobre os tipos de partos, a partir das 19h; evento é gratuito.

A chegada de um bebê é um momento único e repleto de emoções e a Santa Casa de Votuporanga promoverá mais uma edição do Encontro de Famílias Grávidas nesta quarta-feira (7.fev), às 19h, no auditório do RH, com objetivo de auxiliar as mamães nesta jornada única que é a maternidade.

A enfermeira obstetra Gessimária Ramos vai explicar os tipos de partos, proporcionando uma compreensão abrangente das opções disponíveis, esclarecendo dúvidas e auxiliando as participantes na tomada de decisões informadas sobre o nascimento de seus filhos.

Temas Abordados:

Gessimária Ramos, com sua vasta experiência, irá explicar as nuances entre os diferentes tipos de parto, enfatizando:

Parto Normal: Método mais comum, onde o bebê é expelido naturalmente pelo canal de parto. Destaque para a rápida recuperação da mãe.

Parto Cesárea: Em situações específicas, a cesariana pode ser recomendada por razões médicas. Serão discutidos os procedimentos cirúrgicos, riscos e benefícios associados.

Independentemente do tipo de parto escolhido, é essencial discutir as opções com o obstetra, receber o suporte necessário e estar ciente dos prós e contras de cada método. “A Maternidade deve ser um espaço de respeito às escolhas da mulher, proporcionando uma experiência positiva e segura para todos os envolvidos. Lembre-se, cada gestação é única, e a decisão sobre o tipo de parto deve refletir as necessidades individuais e a saúde da mãe e do bebê”, destacou a enfermeira.

Independentemente do tipo de parto, a Santa Casa oferece toda a estrutura necessária. Com leitos disponíveis tanto na Maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto na Ala José Delgado (convênios e particulares), a instituição conta com quartos específicos para parto normal humanizado, sala de cuidados do recém-nascido, além de um Centro Cirúrgico de última geração.

Para garantir a máxima segurança, a Santa Casa dispõe de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, pronta para atender bebês prematuros ou que necessitem de cuidados especiais.

O Encontro de Famílias Grávidas é um evento gratuito, aberto a todos, sem necessidade de inscrição prévia. A entrada é pela guarita da Rua Osvaldo Padovez. Participe desse momento de aprendizado e preparação para a chegada do seu bebê!