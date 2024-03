Encontro de Famílias Grávidas será na próxima quinta-feira

Dra. Beatriz Martins irá falar sobre parto e puerpério, a partir das 19h, no auditório do RH.

O Encontro de Famílias Grávidas está prestes a entrar em sua próxima edição, trazendo muita informação para todos os futuros pais. A iniciativa – promovida pela Santa Casa de Votuporanga – acontece mensalmente, com foco em compartilhar experiências, aprender com especialistas e construir uma rede de apoio para os futuros desafios da parentalidade.

Na próxima quinta-feira (14.mar), a médica Dra. Beatriz Martins dará detalhes sobre o parto e puerpério a partir das 19h, no auditório do RH. Os participantes terão a oportunidade de explorar os desafios e as alegrias associados a esses momentos cruciais da maternidade.

Dra. Beatriz irá discutir sobre o processo de nascimento, técnicas de respiração e estratégias de alívio da dor, além de dar dicas práticas sobre cuidados pós-parto, incluindo amamentação, recuperação pós-cesárea e apoio emocional.

O puerpério é popularmente conhecido como a quarentena ou resguardo, que é o período de readaptação do organismo materno após o nascimento do bebê. O tema promete oferecer informações valiosas, conselhos práticos e uma compreensão aprofundada das transições físicas e emocionais que os futuros pais podem esperar.

A enfermeira responsável pela Maternidade da Santa Casa, Gessimária Ramos, falou sobre a importância do tema. “Para muitas mulheres, é o momento mais complicado de todo o processo da maternidade, pois, além das transformações físicas, há também oscilações emocionais e, tudo isso precisando ser equilibrado com as demandas do recém-nascido. Por isso, optamos por esse assunto”, disse.

Gessimária convidou a todos a participar do encontro, que é gratuito. “Com uma gama diversificada de temas, especialistas renomados e oportunidades de networking, este evento visa preparar os futuros pais para a chegada de seus bebês de maneira informada, confiante e emocionalmente sustentável. Esperamos todos vocês para juntos mergulharmos neste universo lindo e desafiador da maternidade”, complementou.

A entrada é pela rua Osvaldo Padovez, e todos estão convidados a participar deste momento especial de celebração da vida.