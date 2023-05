Encontro de Famílias Grávidas explica sobre primeiros cuidados

Enfermeiro obstétrico Rodrigo Ribeiro orientará sobre banho, troca de fraldas e curativo do umbigo em recém-nascidos na próxima segunda-feira (22).

Com a chegada do bebê, uma nova fase de descobertas tem início. Toda atenção é dedicada a ele, que inspira cuidados. Nesta época tão especial, conhecimentos auxiliam os pais, principalmente de primeira viagem, a ganhar confiança em como tratar o recém-nascido, garantindo saúde e qualidade de vida para a criança.

Pensando em ajudar as gestantes e mulheres que tiveram os filhos recentemente, além de seus familiares, orientando sobre a nova rotina, o Encontro de Famílias Grávidas foi idealizado. Mensalmente, a Santa Casa de Votuporanga realiza o evento no auditório do RH.

A próxima atividade será na segunda-feira (22.mai) com a participação do curso de Enfermagem da Unifev. O enfermeiro e coordenador do encontro, Rodrigo Ribeiro, falará sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido, com ênfase no banho, troca de fraldas e curativo do umbigo.

Ele destacou a importância de discutir sobre o tema. “ Muitas mães adotam medidas inadequadas, principalmente quanto ao cuidado com o coto umbilical, como uso de moedas, faixas, ingredientes caseiros, acompanhados de mitos e crenças, influenciadas pelas informações de pessoas leigas. Assim, realizam o cuidado de maneira ineficaz, desenvolvendo infecções umbilicais em recém-nascidos. Estaremos instruindo para que as mães não tenham dúvidas”, disse.

Ele ressaltou ainda a participação dos pais no cuidado com o bebê. “A mãe está no pós-parto e tem que lidar com muitas mudanças ao mesmo tempo. Como por exemplo as hormonais, que pode levar a um quadro de depressão agravado pela falta de sono. Com a ajuda de outras pessoas, especialmente os pais, ela consegue encontrar tempo para cuidar de si mesma e descansar, se recuperando dos momentos de tensão e expectativas vividos no final da gestação e no parto e melhorando sua saúde, até mesmo a produção de leite”, complementou.

Toda a programação é gratuita e não é necessário fazer a inscrição. A entrada é pela guarita da Rua Osvaldo Padovez, a partir das 19h30.