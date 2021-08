Encontro de Famílias Grávidas: agora virtual

Iniciativa da Santa Casa e SanSaúde será on-line, com programação no dia 31 deste mês; o tema será aleitamento materno.

A Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde possuem o Encontro de Famílias Grávidas há anos. Uma iniciativa que aproxima ainda mais as gestantes dos profissionais da Instituição, trazendo mais tranquilidade e segurança e preparando toda a família para o momento único que os aguarda.

Por conta da pandemia do Coronavírus, a programação foi suspensa por um período. Mas a boa notícia é que o evento retorna na próxima terça-feira (31/8), às 14h30, de forma virtual e aberta ao público.

O tema desta vez é aleitamento materno, com o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro e a psicóloga Gabriella Cardoso Alves da Silva. A transmissão será via YouTube e conta com o apoio do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH).

Rodrigo explicou a importância do assunto escolhido. “O leite materno é o melhor alimento nos primeiros meses de vida e a recomendação é de que a amamentação seja feita até os dois anos ou mais e, de forma exclusiva, nos seis primeiros meses de vida. São inúmeros os benefícios para a mãe e para o bebê”, disse.

A recente pesquisa realizada pelo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil – ENANI-2019 reforça o papel protetor da amamentação contra doenças infecciosas e crônicas da infância e ainda conclui que mais de 820 mil mortes de crianças menores de cinco anos por ano no mundo poderiam ser evitadas com o ato de amamentar. “O aleitamento materno é principal arma no combate à desnutrição e mortalidade infantil, é rico em imunoglobulinas, anticorpos e várias proteínas, lípides e carboidratos adequados para nutrição do recém-nascido. Assim, previne contra as principais doenças do bebê e da infância”, complementou.

Rodrigo destacou a presença da psicóloga no Encontro. “É um tema muito abrangente e que envolve também o emocional da mãe. Por isso, incluímos a profissional para também dar dicas para o aleitamento, especialmente em como lidar com os sentimentos tão mais intensos nesta fase”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “O Hospital visa acolher com o seu melhor, de forma humanizada. O Encontro de Famílias Grávidas é a oportunidade das gestantes sanar dúvidas e preparando todos para o nascimento e para os cuidados com o bebê”, finalizou.