Encontrada assassinada família de Olímpia que se encontrava desaparecida

Uma das vítimas, Anderson Givago Marinho, respondia a 30 processos, entre eles tráfico de drogas, além de cumprir uma sentença em liberdade condicional

Encontrada na tarde desta segunda-feira (01) a família de Olímpia que se encontrava desaparecida desde a última quinta-feira (28). O veículo em que estavam, um Go,l foi encontrado dentro de um canavial próximo a estrada do “27”, que liga os municípios de Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, no acesso à Comunidade Nova Vida e ao Bairro do Cruzeiro.

Os três corpos foram encontrados sem vida, vitimas de armas de fogo. O pai Anderson Givago Marinho se encontrava caído fora do veículo, já a mãe Mirele Regina Beraldo Tofalete e a filha do casal de 15 anos se encontravam mortas dentro do veículo.

Como se sabe o casal e a filha saíram de Olímpia, na última quinta-feira, cidade onde residiam, em direção à Rio Preto onde pretendiam comemorar o aniversário de Mirele. Não chegaram ao destino, tiveram seus celulares desligados após um determinado período e foi aí que seus familiares procuraram a Polícia.

Durante as buscas o veículo foi identificado por radares em Mirassol e Votuporanga e o desfecho ocorreu na tarde desta segunda-feira.

As Policias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros isolaram o local para preservar e realizar buscas de possíveis provas que identifiquem os autores do bárbaro crime.

Anderson Givago Marinho possui 30 processos correndo na Justiça, entre eles, alguns por tráfico de drogas. Segundo informações ele se encontrava condenado por um dos crimes e cumpria a sentença em liberdade condicional.