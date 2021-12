Encantos Poéticos do Brasil: alunos do SAB realizam tarde de autógrafos

O evento que ocorreu nesta sexta-feira foi aberto aos pais, gestores e autoridades da Diretoria de Ensino.

A tarde desta sexta-feira (3) foi de festa na Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa (SAB) durante uma tarde de autógrafos realizada pelos alunos da eletiva ‘Encantos Poéticos do Brasil’ que autografaram os livros com as composições poéticas produzidas por eles. O evento foi aberto para pais, gestores e autoridades da Diretoria de Ensino.

Sabendo da importância da poesia para a formação crítico-reflexiva do leitor e da forte influência da relação homem/cultura na revelação do prazer, da fantasia e da realidade circundante, o SAB abre espaço para a amplitude desse olhar no viés crítico dos valores prezados pela sociedade. A eletiva oportunizou a execução dos processos e o contato com diversos autores que inspiraram os jovens na escrita de poemas.

As professoras Marisa e Juliana, num trabalho de parceria interdisciplinar, foram “carro chefe” dessa ação, contando com a credibilidade e apoio da equipe gestora que sempre acreditou nos processos de construção do saber. O sentimento era de que após muitos meses de trabalho, finalmente, o grande dia chegou.