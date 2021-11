Empresas de Votuporanga oferecem quase 350 vagas de emprego; confira

Dentre as vagas, existem 300 para operador de telemarketing, 1 vendedor externo, 1 eletricista, 1 açougueiro, 1 repositor de frios, 1 operador de caixa, dentre outros.

Empresas de Votuporanga/SP oferecem mais de 300 oportunidades de emprego para contratação imediata e a maioria delas não exige experiência. A informação foi divulgada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), nesta quinta-feira (5), e as vagas são em diversos segmentos que transitam desde vendedor, auxiliar administrativo e operador de telemarketing.

Para se candidatar, interessados devem comparecer pessoalmente no PAT para retirar uma Carta de Encaminhamento ou obter mais informações. Serviço fica no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, 4497, e atende de segunda a sexta, das 9h às 15h.

Oportunidades

Dentre as vagas, existem 300 para operador de telemarketing, 1 auxiliar de padaria, 1 operador de caixa, 1 pintor de móveis, 1 técnico de fibra ótica, 1 vendedor externo, 1 vistoriador de veículos, 1 açougueiro, 1 repositor de frios, 1 confeiteiro, 1 marceneiro, 1 pedreiro, 1 servente de pedreiro, 1 eletricista, 1 encanador, 1 vendedora, 1 encarregado de obras e 1 auxiliar administrativo.

Associação Comercial de Votuporanga

Além das vagas oferecidas no PAT, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), por meio do programa Recrutamento e Seleção, está com diversas vagas de emprego disponíveis na cidade. A entidade mantém o serviço de recebimento de currículos e o repasse para lojas interessadas.

A ideia do serviço Recrutamento e Seleção da ACV é colaborar, tanto com quem procura uma vaga, quanto com empreendedores interessados em contratar o serviço é totalmente gratuito.

Atualmente, no programa são disponibilizadas 31 oportunidades de emprego: 1 comprador, 2 costureira, 1 montador de móveis, 1 operador de máquina de impressão, 1 operador de caixa, 1 vendedor externo, 1 mecânico de manutenção, 1 mecânico diesel, 1 recepção, 1 supervisor (a) de vendas, 1 encarregado, 1 assistente de marketing, 1 departamento pessoal, 1 técnico de segurança do trabalho, 7 vendedor (a), 1 gerente de loja, 1 encanador, 1 assistente administrativo, 2 serviços gerais, 1 ajudante de motorista, 1 motorista, 1 auxiliar odontológico e 1 auxiliar de padaria.

Para se candidatar, interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]. Os dados são cadastrados no Banco da ACV para oferta aos contratantes. Mais informações pelo (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022.