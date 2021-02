Empresários inovam para divulgar promoções da Liquida Votu

Ações estão sendo desenvolvidas em redes sociais e também em vitrines; promoção do comércio de Votuporanga segue até o dia 13 de março.

Por mais um ano, as lojas entraram no clima da campanha “Liquida Votu”, promovida pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV. A ação segue até o dia 13 de março, com ofertas para os consumidores, além de sorteio de prêmios. Nas redes sociais e nas vitrines, a população está se surpreendendo com a inovação apresentada pelos empresários para divulgar os seus produtos.

Todas as lojas estão identificadas com cartazes e faixas da campanha, disponibilizadas pela ACV. Algumas delas têm chamado ainda mais a atenção dos consumidores, como a loja ÉDMais, que adesivou toda a sua entrada. Diversos lojistas também uniformizaram suas equipes com a camiseta oficial da promoção. Nas redes sociais, a criatividade também continua, como a Unikids Moda Infantil, que entrou na onda das músicas do TikTok e preparou uma dança especial da equipe para divulgar que a loja também está com diversas ofertas.

“Esses são apenas alguns exemplos, mas, em geral, todo o comércio está encontrando formas de divulgar seus produtos. Está bonito de ver. Isso mostra a força que o setor tem e como nossos empresários e comerciários são criativos e verdadeiros campeões”, destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV.

Nesta semana, o digital influencer Juliano Bombom também está promovendo outras ações da Liquida Votu. No instagram e na página do facebook da Associação Comercial, a população está acompanhando os vídeos gravados por ele, em lojas que foram sorteadas pela ACV. A divulgação é gratuita para esses associados.

“A Liquida Votu está na sua terceira edição e por mais um ano vem cumprindo o seu papel, que é de movimentar a nossa economia, nesse período que tradicionalmente não tinha promoções, e levar produtos bons, com preços especiais, para os consumidores”, finalizou Carlos.

Quem compra nas lojas participantes, concorre a uma moto 0 km e a dez vales-compras de R$ 500 cada. Os vendedores dos sortudos também serão contemplados com vales-compras.

Acompanhe todas as novidades do comércio de Votuporanga por meio do instagram @acvvotuporanga e www.facebook.com/acvnet.