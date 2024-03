Empresário morre após agredir e ameaçar a esposa em Votuporanga 

Homem foi cercado pela Polícia Militar e teria tirado a própria vida na manhã desta quarta-feira (6), na Rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon.

Uma ocorrência terminou com desfecho trágico na manhã desta quarta-feira (6.mar), na Rua Nassif Miguel, esquina com Rua Humberto Côrrea Bonetti, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica e com apoio do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) se descolaram para o endereço.

Entretanto, ao chegarem ao local, os PMs se depararam com o empresário César Augusto Lefer de Lima, exaltado, portando uma arma de fogo e forçando sua esposa a entrar em um veículo, chegando até mesmo a agredi-la fisicamente. Com rápida intervenção, os policiais militares conseguiram resgatar a mulher, no entanto, o marido adentrou o veículo e dirigiu até sua residência.

No imóvel localizado na Avenida Nassif Miguel, o indivíduo e se isolou e após tentativa de negociação objetivando à rendição do agressor, os PMs adentraram e localizaram o homem já sem vida.

O cenário dos fatos foi isolado para o trabalho da Polícia Científica que coletou evidências em busca de explicar o que ocorreu no interior do imóvel.

Ainda segundo apurado, o empresário havia sido preso pela Polícia Militar no último dia 24 por disparo de arma de fogo, sendo posteriormente liberado. Ele possuía histórico de porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

A mulher agredida apresenta boas condições de saúde, apesar das lesões corporais.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

*Matéria em atualização