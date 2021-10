Empresário Marcos Tito entrega bolas de futebol, uniformes e livros para crianças

DANILO CAMARGO –

Na ultima sexta-feira (9), no campo de Futebol do Ginásio Mario Covas, que fica na Zona Norte da cidade, aconteceu à cerimônia de entrega de equipamentos esportivos para crianças praticantes do esporte.

O empresário da bola, Marcos Tito, por meio de sua Ong, o IMT (Instituto Marcos Tito) e por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, entregou bolas, uniformes e dezenas de livros `10 Mandamentos do Futebol, de sua autoria. Centenas de crianças, que estavam acompanhadas de seus familiares foram beneficiadas pela ação social. Tito também oficializou uma parceria entre o instituto e o projeto Mário Covas, que tem o apoio da secretaria municipal de Esportes.

Marcos Tito, em seu pronunciamento, falou sobre a sua origem humilde e disse que realiza ações como esta porque deseja que todas as crianças possam ter a mesma oportunidade que ele teve na vida. Atualmente ele é empresário de dezenas de jogadores do futebol em times de renomes nacional e internacional.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Jorge Seba e da Primeira Dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba. Foram também anotadas as presenças do vice-prefeito Cabo Valter, do secretário Municipal de Esportes, Alexandre Giora, além do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que alertou as crianças para cuidarem das quadras esportivas do ginásio, já que o local é patrimônio publico, mas pertence a elas.

Marcos Tito – de origem humilde a empresario da bola internacional