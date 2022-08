Empresário local decide colocar à venda carros de sua coleção

Conheça algumas das máquinas pertencentes a Dalbert Mega. Quem é que não gosta de um carro superesportivo, ou mesmo um antigo, restaurado ou aquele que o pai teve e você na infância, aprendeu a dirigir? Quem, em sã consciência, não gostaria ter uma garagem recheada de carros clássicos, esportivos e ainda motocicletas de tirar o fôlego?

Em Votuporanga um empresário mantém em sua garagem e em galpões espalhados pela cidade dezenas de carros e motos em variados modelos, anos e em cifras que chegam até seis dígitos. Estamos falando de Dalbert Mega Ferreira, 42 anos, que trabalha com locação de equipamentos médicos e tem como hobby colecionar automóveis. Mega antecipa que não vai vender toda a sua coleção, mas ficará a venda 90% dela.

Ao lado de sua residência Dalbert mantém um barracão e nele pudemos apreciar dezenas de veículos raros, entre eles uma Lamborguini Gallardo, um Mustang Shelby 5.4 Super Snake de 1000 hp, detalhe, existem apenas duas unidades desse modelo no Brasil; uma Ferrari 355 F1, um Mitsubishi 3000 GT VR4 bi turbo, considerado a Ferrari japonesa; um Chevrolet Impala SS 1967 preto, sem coluna entre os vidros (veiculo considerado o antigo mais lindo do Brasil).

Entre os populares existe uma D20 1996 cabine dupla, 100% original, com baixíssima quilometragem; vários Gols nos modelos GTI e GTS, em variadas cores, uma Parati GL, Santana Executivo (modelos quadrados); um Ômega 3.0 alemão, um Gurgel BR800 ano 1990 (raríssimo), além de várias motos acima de 1000 cilindradas.

Na sala da sua residência Dalbert expõe uma moto Yamaha YZF R1, zero quilômetro, ela é do ano de 2006; duas YZF R1 LE (Limited Edition) que só foram fabricadas 500 unidades e vieram apenas 8 unidades para o Brasil no ano de 2006. Dessas oito, Mega possui duas, a de número 184/500 e a 262/500. Ainda entre as motos, uma Susuki Intruder 125 cc – 2008, uma Kawasaki Ninja de 1000 cc ano 2012, além de um Jet Sky modelo Sea Doo de 300 hp.

Mas quem é Dalbert Mega?

Mas quem é este empresário que conquistou o sonho de qualquer mortal, seja ele brasileiro ou morador de qualquer parte do mundo. Trata-se do Dalbert Mega Ferreira, 42 anos, filho do casal Leomar Ferreira e Eurides Mega, casado com Leya Mega, com quem tem duas filhas, a Sofia de 3 anos e a Sara de apenas 1. Ele explica que não bebe, nunca fumou ou se envolveu com drogas. A única coisa que aprendeu na vida foi trabalhar.

Dalbert conta que tudo começou quando com 23 anos era funcionário da CESP (Companhia Energética de São Paulo) e resolveu abandonar o cargo de uma carreira sólida para se aventurar na iniciativa privada. A oportunidade apareceu quando a empresa abriu a possibilidade dele realizar um PDV (Pedido de Demissão Voluntária). Não pensou duas vezes e aderiu, mas a contragosto do seu pai (Sr. Leomar Ferreira) que não se conformava do filho largar um emprego seguro para se aventurar profissionalmente. Dalbert conta que não se contentava em trabalhar 8 horas por dia como funcionário, preferia ralar 12 e até 16 horas num único período.

Para virar patrão montou um carrinho de cachorro quente, quando ainda morava em Jundiaí/SP. Trabalhou com transporte rodoviário (ônibus) em sociedade, ramo que não decolou. Queria liquidez, comprar e vender com lucro rápido precisava de um produto que garantisse bons lucros. Foi aí que montou uma garagem de compras e vendas de motocicletas usadas. E por meio de um amigo dermatologista, conheceu um produto que iria mudar sua vida. Na época foi buscar a moto do ‘doutor’ para ficar consignada e vender em sua garagem. Dalbert conta que o amigo alugava uma máquina de depilação definitiva a laser. O médico disse que pagava R$1.500 por dia de aluguel para a empresa dona do equipamento e propôs comprarem uma daquelas para locá-las a clínicas médicas e centros de estéticas. O preço da máquina era de US 100 mil (dólares). Dalbert disse que não possuía a quantia, mas o amigo propôs conseguirem uma entrada e financiarem o restante. E assim foi criada a Lokalaser – empresa de locação de equipamentos médicos e veículos.

Atualmente os amigos não são mais sócios. O médico importa e vende esse tipo de equipamento e Dalbert possui centenas dessas máquinas, além de outros equipamentos médicos, espalhados pelo Brasil.

Após a empresa decolar, com dinheiro no bolso e tempo para curtir a vida, passou a investir em sua maior paixão, veículos. Chegou a ter dezenas deles espalhados em galpões aqui em Votuporanga.

Quem daqui já viu um Fusca 1986 caracterizado de Policia Militar? Era dele, mas vendido esses dias para um empresário de Balneário de Camboriú/SC que possui aproximadamente 200 fusquinhas em sua coleção particular. Você já viu um Impala preto SS, ano 1967, rodando pelas ruas de Votuporanga? É ele curtindo o poderoso V8 americano.

Mas se Dalbert gosta tanto desses carros por que vai vendê-los? Ele é inquieto e da mesma forma que os compra acaba vendendo-os, mas explica. `São veículos raros que exigem cuidados e manutenções especiais. Sou muito ocupado, então resolvi desfazer de parte desses veículos, uns 60 pelo menos.

Dalbert é também proprietário do Posto Liberdade, que fica na Rua Sergipe, esquina com a Rua Goiás, a empresa comercializa combustíveis da Petrobras (BR) e em apenas dois anos conquistou muitos clientes, que se tornaram seus amigos, por ter um produto de excelência a preços competitivos.

“Vou vender alguns carros, quero que eles fiquem por aqui na região. Para isso farei uma condição especial: Qualquer carro a escolher, exceto a Lamborguini, a Ferrari e o Mustang Shelby, todos os outros irão para novas mãos em 10 pagamentos sem juros no cartão de crédito ou em cheques. Quero fazer um monte de amigos. Por aqui não tive tempo de cultivar novas amizades. Minha vida sempre foi focada no trabalho e meus clientes estão espalhados pelo Brasi” explica.

Dalbert disse que além de possuir a Locadora de equipamentos médicos, com uma completa rede de assistência técnica, ainda tem uma locadora de automóveis e a mulher Leya é acionista majoritária da Construtora W3M, empresa que constrói imóveis para locação e venda.

E foi em meio à entrevista que Leya interrompeu e disse. `Ele vai vender os carros, tenho certeza disso, mas daqui uns dias, ele procura na Internet e acaba comprando tudo de novo e os barracões estarão cheios. Ele não tem jeito.`