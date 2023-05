Empresário flagrado rezando ajoelhado conta que quase fechou Padaria: ‘Vendedor me deu farinha’

Dono do comércio de Votuporanga (SP) disse que tem o hábito de orar no local há anos. Neste mês, ele foi fotografado e imagem viralizou na web.

Proprietário viraliza na web ao ser flagrado ajoelhado em momento de oração em frente a sua padaria em Votuporanga — Foto: Ju Balbi/Arquivo pessoal

O dono da padaria que foi flagrado rezando de joelhos em frente ao local, em Votuporanga (SP), contou que há anos costuma fazer preces no local, principalmente depois de quase fechar o comércio. Uma fotografia do momento foi publicada na terça-feira (13) e viralizou nas redes sociais.

Ademir Aparecido Gardini, conhecido como “Bacurau”, explicou que a padaria foi fundada em 1983 pelos proprietários anteriores. O estabelecimento foi comprado por ele e família em 2000. Desde então ele trabalha no local.

Segundo o empresário, o começo foi difícil, já que não tinha dinheiro para comprar sequer um saco de farinha para produção dos pães.

Após alguns anos de trabalho, outro problema: uma inspeção da Vigilância Sanitária identificou irregularidades. Desde a vistoria da equipe, Ademir conta que precisou investir para fazer uma grande reforma no comércio, o que alterou o seu planejamento financeiro e levantou dúvidas sobre a continuidade da padaria.

“Foi há 10 anos que quase vendemos a padaria, ficamos com dívida no banco. Temos rastro até hoje. Nós só não fechamos porque temos muita garra de vencer e até hoje a gente paga pela reforma. Não desejo para ninguém”, disse.

Com a pandemia do coronavírus, o empresário de 56 anos novamente enfrentou dificuldade, por se tratar de um comércio que precisou suspender as atividades. À época, com o endurecimento das restrições, Ademir lembra que foi ajudado por fornecedores.

“Tentamos respirar dessa crise e veio a pandemia. Sem um dinheiro no bolso, um vendedor começou a me dar farinha. Tive fornecedores que me ajudaram muito, os funcionários e os clientes que não nos abandonaram”, contou.

Fé viralizou

A foto do empresário em momento de oração foi tirada na madrugada de 13 de maio pela produtora de eventos e DJ Juliana Balbi.

“Naquele dia fez três meses que eu perdi a minha mãe e ela era tudo na minha vida. Eu acordo 4h todos os dias, faço minha reza e volto para casa 11h30 mais ou menos. Depois do almoço volto para a padaria. Nunca foi meu objetivo aparecer, sigo na luta”, conta o empresário.

O gesto do empresário foi visto como exemplo de fé e esperança e a publicação que viralizou nas redes sociais já alcança mais de 1,2 milhão de visualizações, 260 comentários e 16,9 mil curtidas até esta quinta-feira (25).

“Muito lindo. As súplicas têm muito poder”, escreveu um internauta no post. “Achei muito legal, quem não acredita, respeita. Ninguém tira essa fé de você”, disse outro.

(G1)