Empresário é preso com arma e cerca de R$ 50 mil em mercadorias do Paraguai

Segundo a Polícia Rodoviária, veículo com mercadorias foi abordado na BR-153, em São José do Rio Preto/SP; documentos fiscais de produtos não foram apresentados.

Um empresário de 47 anos foi preso no sábado (6) após ser flagrado na BR-153, em São José do Rio Preto/SP, com uma arma e cerca de R$ 50 mil em mercadorias do Paraguai sem documentos fiscais.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais faziam patrulhamento pela rodovia quando abordaram o carro do suspeito, com placas de Guapiaçu/SP.

No veículo foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições e diversos equipamentos eletrônicos avaliados em cerca de R$ 50 mil.

O homem não apresentou os documentos fiscais das mercadorias e afirmou que transportava os produtos do Paraguai para Guapiaçu. Ele também alegou que usava a arma para se defender de possíveis assaltantes.

Ainda de acordo com a PRF, o revólver estava fora do itinerário autorizado para trânsito, apesar de registrado no nome do empresário, que possui credencial de atirador.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Rio Preto e o homem foi preso. O veículo e as mercadorias foram apreendidos junto à Receita Federal.

*Com informações do g1