Empresário de Votuporanga acusado de invasão no DF é solto pelo STF 

O empresário de Votuporanga/SP, Kingo Takahasi, foi solto pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por decisão do ministro Alexandre de Moraes, sete meses após ter sido preso em Brasília/SP. Ele participou dos atos antidemocráticos que resultaram em invasão e destruição das sedes do Congresso Nacional, Presidência da República e do STF.

Segundo dados do processo no STF, Kingo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por uma série de crimes, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, crime ao patrimônio da União, entre outros. Em junho, virou réu na ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal.