Empresário aguarda nova proposta do São Paulo e diz que Arboleda não estará na reapresentação 

Agente considerou baixa a oferta do Tricolor para a renovação de contrato; elenco volta aos treinos neste sábado, no CT da Barra Funda.

Embora o São Paulo tenha reapresentação marcada para sábado, às 9h, no CT da Barra Funda, o zagueiro Arboleda não estará presente. É o que garante o empresário Pepe Chamorro.

Em contato com o Globo Esporte, o agente disse que a primeira proposta de renovação apresentada pelo São Paulo foi baixa e que ele espera uma nova oferta da diretoria para os próximos dias. E que, apesar de Arboleda ter mais um ano de contrato pela frente, ele pode sair se não tiver o vínculo renovado.

“Ele não estará em São Paulo neste sábado. Vamos esperar o contato de Rui Costa. A proposta apresentada foi muito baixa”, disse Chamorro, citando o diretor executivo que tem conduzido o papo sobre renovação.

O São Paulo, por enquanto, não foi comunicado sobre a ausência do jogador na reapresentação. Aos 32 anos, Arboleda tem vínculo com o Tricolor até 31 de dezembro, recebeu algumas sondagens e pode assinar um pré-contrato na metade do ano.

A tendência é que, nos próximos dias, a diretoria apresente uma nova oferta. A ideia do é ter o jogador até 2026.

Com 42 partidas e um gol marcado na última temporada do São Paulo, Arboleda inicia o ano como titular absoluto da defesa, possivelmente formando dupla com Ferraresi, Alan Franco ou Diego Costa.

E embora tenha recebido algumas sondagens nesta janela de transferências, a diretoria tricolor nem cogita perder mais um titular da defesa. A ideia é acertar rapidamente o novo vínculo.

No clube desde 2017, Arboleda ocupa a vaga de quarto estrangeiro com mais jogos com a camisa do São Paulo, passando da marca de 250 na última temporada (252 ao todo). Pelo clube, conquistou o título do Campeonato Paulista de 2021 e também o da Copa do Brasil na temporada passada.

