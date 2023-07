Empresa familiar de Fernandópolis é destaque por produzir um dos melhores queijos do país

Diego e Débora mostram queijos premiados (Divulgação)

Em Fernandópolis é produzido um dos melhores queijos artesanais do Brasil. Ele é fabricado no sítio que abriga a Queijaria Jeito de Mato, do casal Diego Trevizan Livorati e Débora Duarte Herreo Trevizan. O requeijão caipira com raspas de tacho foi considerado um dos dez melhores queijos artesanais do País, no 6º Prêmio Queijo Brasil, realizado em Blumenau no início deste mês. E, junto com requeijão caipira tradicional, levou a medalha de ouro na premiação.

Não é a primeira vez que produtos fabricados artesanalmente na propriedade são reconhecidos, mas, segundo Diego, esse título é que vem trazendo mais repercussão, com possibilidade de abertura de novos mercados para a pequena empresa familiar. “Estamos muito felizes, várias pessoas de fora estão procurando nosso produto e poder levar o nome da cidade, fortalecer a região Noroeste paulista, nos deixa contentes”.

Segundo Diego, o diferencial dos produtos é que ele mantém o “antigo” modo de produzir, apenas com leite, sal e manteiga, tudo batido no tacho sem qualquer tipo de aditivo. A empresa trabalha com 200 litros de leite por dia e tem todas as exigências sanitárias para atuar, inclusive o selo arte, federal, que a certifica como artesanal e permite a venda para o País todo. “Nossa meta é colocar nossos produtos em mais empórios e, no segundo semestre, nos voltar para a gastronomia, com nosso requeijão chegando a restaurantes da região e grandes centros”, disse.

(Liza Mirella – DiárioWEB)