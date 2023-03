Empresa de Pontes Gestal faz doação para Santa Casa

Confecções Pontes Gestal destinou grande quantidade de tecidos para Hospital, que atende mais de 50 cidades.

A solidariedade salva vidas e a Santa Casa de Votuporanga é testemunha disso. A Instituição votuporanguense conta com a comunidade, empresários, lideranças de toda a região na manutenção de seus atendimentos, com qualidade e humanização.

A corrente do bem mobiliza diversas cidades, especialmente Pontes Gestal. A empresa Confecções Pontes Gestal, comandada por Natanael Borges dos Santos – mais conhecido como Natan – e seu filho Willian, fez uma grande doação para o Hospital.

A fábrica destinou uma grande quantidade de tecidos para a Instituição, que serão revertidos em recursos, beneficiando assim milhares de pacientes. “Entendo os benefícios que a Santa Casa faz pela população. Então, prontamente pensamos em colaborar com o Hospital”, disse Natan.

O auxílio para a Instituição faz parte da história da família. “Já fizemos alguns eventos como leilão para o Hospital, festa com entrada de um quilo de alimento. Além disso, quando fui prefeito destinamos subvenções para a Santa Casa”, complementou.

Rosemir Lopes, responsável pelo setor de Captação de Recursos da Instituição, agradeceu a doação. “Fomos surpreendidos pela quantidade de tecidos. Temos nosso Bazar do Bem, que comercializa produtos com 100% da renda para nosso Hospital e uma parte dessa colaboração já foi vendida por eles. Agradecemos pela ajuda e pela disposição em contribuir com nossa causa”, finalizou.