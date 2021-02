Empresa Artvita doa 630 frascos de álcool em gel

Proprietários Fernando Rossini e Rafael Bechara fizeram contribuição para o Hospital.

Ajudar a Santa Casa de Votuporanga no enfrentamento do Coronavírus. Esse foi o objetivo da empresa Artvita Distribuidora de Medicamentos e Alimentos, de São José do Rio Preto. Os proprietários Fernando Rossini e Rafael Bechara fizeram uma contribuição para o Hospital em plena pandemia.

Eles doaram 630 frascos de álcool em gel, produto muito utilizado na prevenção da COVID-19. A colaboração vai beneficiar pacientes de Votuporanga e mais 16 cidades que são assistidas no tratamento do Coronavírus.

Fernando contou sobre a iniciativa. “Minha família é de Votuporanga e sou muito amigo dos diretores Amaro Rodero e Valmir Dornelas. Vejo o ótimo trabalho que a Instituição realiza, sendo referência para toda a região. Por isso, nos colocamos à disposição para ajudar neste momento”, afirmou.

Ele ressaltou a importância de contribuir. “Sempre procuramos colaborar com algumas entidades como agradecimento a Deus por todas as graças que recebemos na empresa e na família. Álcool é um produto que fez parte de nosso portfólio de vendas. Hoje não mais, mas usamos o nosso estoque para auxiliar a Santa Casa e o asilo de Rio Preto”, complementou.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Estamos consumindo bastante álcool em gel na prevenção da COVID-19. Agradecemos por esta atitude, que faz a diferença em nossa assistência, deixando-a mais preventiva e segura, salvando vidas e minimizando os efeitos desta doença”, finalizou.