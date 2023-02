Emprego: Votuporanga perde 248 vagas em dezembro, aponta Caged 

A performance no mês frustrou a expectativa, já que em outubro e novembro o município havia fechado com saldo positivo.

Votuporanga/SP fechou o mês de dezembro de 2022 com um saldo negativo de 248 empregos formais, segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta terça-feira (31.jan), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número é resultado de 652 contratações, frente à 900 demissões.

A performance no mês frustrou a expectativa, já que o município havia fechado os meses de outubro e novembro com saldo positivo na geração de emprego.

Contudo, em dezembro, segundo o balanço, o resultado foi consequência principalmente do desempenho da Indústria que fechou 137 postos de trabalho. Em seguida veio o setor de Serviços com outros 114 desligamentos. O setor de Construção também ficou no negativo fechando outras 5 vagas formais.

Com saldo positivo, o Comércio abriu 8 oportunidades de trabalho; já a Agropecuária demitiu 7 e contratou outros 7, permanecendo zerado na geração de novas oportunidades.

Resultados de dezembro em todo o Brasil

Em dezembro, cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos negativos, com destaque para o setor de serviços, que perdeu 188.064 postos formais.

Na sequência, vem indústria de transformação, com 112.992 postos a menos, indústria geral (-114.246 postos), construção (-74.505 postos), agropecuária (-36.921 postos) e comércio (-17.275 postos).

O saldo negativo de vagas em dezembro foi registrado nas cinco regiões brasileiras, com destaque para o Sudeste, com 212.362 postos a menos. Na sequência, vêm Sul (-102.993 postos), Nordeste (-52.018 postos), Centro-Oeste (-35.740 postos) e Norte (-27.143 postos).

Todas as 27 Unidades Federativas registraram saldos negativos, com Acre com o menor número de perdas (-795 postos), seguido de Roraima (-934 postos) e Amapá (-981).

As Unidades Federativas com maiores perdas foram São Paulo (-151.474 postos), Minas Gerais (-45.761 postos), Santa Catarina (-39.268 postos).

Em relação ao mês anterior, o salário médio de admissão em dezembro foi de R$ 1.915,16, uma redução real de R$ 17,90 ou queda de 0,93%.