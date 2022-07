Emprego: Votuporanga fecha no vermelho pelo terceiro mês consecutivo

Segundo o balanço do Ministério do Trabalho para junho, município registrou 825 contratações e 887 demissões, gerando um saldo negativo de 62 vagas.

O Brasil fechou o mês de junho com um saldo de 277.944 empregos formais, segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) apresentado nesta quinta-feira (28.jul) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O saldo de junho foi resultado de 1.898.876 de contratações e 1.620.932 desligamentos.

Em Votuporanga/SP, a geração de emprego no período não conseguiu sair do vermelho, assim como nos meses de abril e maio. Segundo o Caged, município registrou 825 contratações e 887 demissões, gerando um saldo negativo de 62 vagas.

Entre vagas abertas e fechadas no mês de junho, o resultado foi consequência principalmente do desempenho da Indústria que fechou 67 postos de trabalho. Em seguida veio o setor de Construção com outros 12 desligamentos. O setor de Serviços também ficou no negativo fechando outras 7 vagas formais.

Com saldo positivo, o Comércio demonstrou poder de reação e abriu 21 oportunidades de trabalho, assim como a Agropecuária que gerou outras 3 vagas.

No Brasil

Em junho, as 27 unidades federativas fecharam o mês com saldo positivo de empregos. Os destaques são: São Paulo, com 80.267 postos; Minas Gerais, com 31.092; e Rio de Janeiro, com 22.922 postos.

Os estados com menor saldo registrado foram o Amapá, que apresentou um saldo positivo de 869 postos; depois vêm Sergipe e Roraima que apresentaram saldo positivo de 848 postos e 529 postos, respectivamente.

Entre as regiões, a Sudeste fechou fevereiro com 137.228 novos postos. Na sequência vem o Nordeste, com 52.122 postos; Centro-Oeste, 34.263 postos; o Sul, com 31.774 postos; e a Região Norte, com 21.780 postos.

Salário

Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em maio foi de R$ 1.922,77. Comparado ao mês anterior, houve acréscimo real de R$ 12,99 no salário médio de admissão, uma variação em torno de 0,68%.