Emprego: Votuporanga fecha no vermelho pelo terceiro mês consecutivo, aponta Caged 

Segundo o balanço do Ministério do Trabalho, no segundo mês de 2022, 1.005 novas vagas formais foram criadas no município, enquanto outras 1.029 oportunidades se fecharam.

O Brasil abriu 328,5 mil vagas formais de trabalho em fevereiro, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta terça-feira (29.mar) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O número é resultado de 2.013.143 contratações e 1.684.636 demissões.

Em Votuporanga/SP, a geração de emprego não conseguiu sair do ‘vermelho’ pelo terceiro mês consecutivo; contudo, segundo o Caged, no segundo mês do ano, município registrou 1.005 contratações e 1.029 demissões, gerando um saldo negativo de 24 vagas.

Entre vagas abertas e fechadas no mês de fevereiro, o resultado foi consequência principalmente do desempenho da indústria que fechou 50 postos de trabalho. Em seguida veio o setor de comércio, que fechou outras 10 vagas. A construção fechou 3 e agropecuária – 1.

Segundo o Caged, ficou no azul somente o setor de serviços que criou 10 oportunidades no período.

No geral, nestes últimos 90 dias, segundo o Ministério do Trabalho, 419 oportunidades de emprego foram fechadas.

Salário

Os dados do novo Caged mostram ainda que o salário médio de admissão em fevereiro de 2022 foi de R$ 1.878,66. O valor é menor que o registrado em janeiro, com um decréscimo de R$ 61,14, o que equivale a uma variação de -3,15%.