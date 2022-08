Emprego: Votuporanga fecha no vermelho pelo 4º mês consecutivo 

Segundo o balanço do Ministério do Trabalho para julho, município registrou 850 contratações e 950 demissões, gerando um saldo negativo de 55 vagas.

O Brasil gerou 218.902 vagas de empregos com carteira assinada no mês de julho. No acumulado de 2022, foram gerados 1.560.896 empregos formais, conforme consta do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta segunda-feira (29.ago) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Entre agosto de 2021 e julho de 2022 (últimos 12 meses), o saldo positivo ficou em 2.549.939 vagas geradas. Com isso, o estoque total de trabalhadores com carteira assinada está em 42.239.251. Ainda segundo o Caged, de julho de 2020 a julho de 2022, o saldo positivo está em 5.542.283 novos postos de trabalho “decorrentes de 43.141.648 admissões e 37.599.365 desligamentos no período”.

Em Votuporanga/SP, a geração de emprego no período não conseguiu sair do vermelho, assim como nos meses de abril, maio e junho. Segundo o Caged, município registrou 850 contratações e 950 demissões, gerando um saldo negativo de 55 vagas.

Entre vagas abertas e fechadas no mês de julho, o resultado, novamente, foi consequência do desempenho da Indústria que fechou 65 postos de trabalho. Em seguida veio o setor de Serviços com outros 25 desligamentos. O setor de Construção também ficou no negativo fechando outras 20 vagas formais.

Com saldo positivo, o Comércio demonstrou manteve seu poder de reação e abriu 50 oportunidades de trabalho, assim como a Agropecuária que gerou outras 5 vagas.

Em São Paulo

O Estado de São Paulo registrou, no mês, maior número de empregos formais gerados no Brasil: 67.009, o que representa uma alta de 0,51%. Minas Gerais agregou 19.060 novos postos (0,43%); e Paraná agregou mais 16.090 empregos formais (0,55%).

“Do ponto de vista regional o grande destaque foi a Região Norte, com um crescimento de 0,8% da força de trabalho, o maior crescimento relativo entre as cinco regiões brasileiras”, destacou o ministério.

Salário

Com relação aos salários, pelo segundo mês seguido observou-se aumento no salário médio real de admissão. Na média, o valor acertado ficou em R$ 1.926,54, o que representa uma alta de 0,80%. “Comparado ao mês anterior houve um acréscimo real de R$ 15,31, sendo o maior crescimento verificado no setor do comércio, R$ 1.685,67, variação de 1,95%”, detalhou o levantamento.