Emprego: Votuporanga fecha março ‘zerado’, aponta Caged  

Isso porque município registrou, no período, 1.001 contratações, no entanto, 1.001 vagas de emprego foram fechadas. Apesar de não restar saldo, resultado é considerado positivo e encerra ciclo de três meses no vermelho.

O Brasil fechou o mês de março de 2022 com a criação de 136.189 empregos formais, segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) apresentado nesta quinta-feira (28.abr) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O número é menor do que os 153.431 empregos novos gerados em março do ano passado.

Em Votuporanga/SP, os números apontam que o município fechou o período ‘zerado’, isso porque, houveram 1.001 contratações, no entanto, outras 1.001 vagas de emprego foram fechadas. Apesar de não restar saldo, resultado é considerado positivo, pois encerra um ciclo de três meses no vermelho. Por exemplo, no último mês de fevereiro, registrou 1.005 contratações e 1.029 demissões, gerando um déficit de 24 vagas.

Entre vagas abertas e fechadas no mês de março, o resultado foi consequência principalmente do desempenho da Indústria que fechou 50 postos de trabalho. Em seguida veio o setor de Comércio, com outros 47 desligamentos. A Agropecuária gerou 5 vagas e a Construção outras 37; porém, para o período, o setor de Serviços liderou a geração de empregos em Votuporanga com 55 oportunidades.

Salário

De acordo com os dados do Novo Caged, o salário médio de admissão em março de 2022 foi R$ 1.872,07. O valor é menor que o registrado em fevereiro, com um decréscimo de R$ 38,72, o que equivale a uma variação de -2,03%. É o terceiro mês seguido que o salário médio de admissão vem caindo no país.