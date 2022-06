Emprego: Votuporanga fecha maio no vermelho, aponta Caged    

Segundo o balanço do Ministério do Trabalho para o período, município registrou 935 contratações e 1.019 demissões, gerando um saldo negativo de 84 vagas.

Em maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de 277.018 novos empregos formais. Segundo os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou nesta terça-feira (28.jun), no mês passado foram registradas 1.960.960 contratações com carteiras assinadas e 1.683.942 desligamentos.

Em Votuporanga/SP, segundo o Novo Caged, a geração de emprego no período não conseguiu sair do vermelho. Município registrou 935 contratações e 1.019 demissões, gerando um saldo negativo de 84 vagas.

Entre vagas abertas e fechadas no mês de maio, o resultado foi consequência principalmente do desempenho da Indústria que gerou 262 e fechou 307 postos de trabalho. Em seguida veio o setor de Serviços com 321 oportunidades geradas e 355 desligamentos. A Construção gerou 83 empregos e despediu 104. Já o Comércio ficou no azul, fechando 247 oportunidades e abrindo 259; a Agropecuária também teve saldo positivo, com 10 contratações contra 6 desligamentos.

Salário

Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em maio foi de R$ 1.898,02 – valor R$ 18,05 menor que a média de R$ 1.906,54 calculada em abril.