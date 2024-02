Emprego: Votuporanga fecha 498 vagas em dezembro, aponta Caged 

A performance desastrosa tirou o município do ‘azul’, já que seguia registrando resultados positivos nos últimos meses, e se deu principalmente em decorrência do desempenho negativo do setor de Serviços.

O Brasil registrou saldo positivo de 1.483.598 empregos formais em 2023, segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (30.jan) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado do ano (janeiro a dezembro), foram registradas 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam o fechamento de 498 vagas de emprego em dezembro, resultado da dinâmica entre 844 contratações e 1.342 demissões. O resultado para o período é considerado desastroso para o município, exatamente porque rompeu a série positiva de inserções no mercado de trabalho, como por exemplo: outubro (+46) e novembro (+108).

No 12º mês de 2023, o único desempenho positivo no município veio do Comércio (+8); enquanto à Agropecuária (-2); Construção (-30); Indústria (-115); e o setor de Serviços (-359). Confira o gráfico abaixo:

Emprego nos Estados

Todas as unidades federativas registraram saldo positivo de vagas formais no acumulado de 2023, com São Paulo na liderança com 390.719 postos. O Acre foi o Estado com menor criação de empregos, de apenas 4.562.

Entre as regiões do país, o Sudeste criou 726.327 empregos no ano passado, seguido por Nordeste (+298.188), Sul (+197.659), Centro-Oeste (+155.956) e Norte (+106.375).

Salário médio de admissão

O salário médio real de admissão no último mês de 2023 foi de 2.026,33 reais, apresentando redução de 6,52 reais frente ao valor corrigido de novembro, de 2.032,85.