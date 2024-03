Emprego: Votuporanga abre 603 vagas em fevereiro, aponta Caged 

Com a performance, município permanece no ‘azul’, já que em janeiro registrou a abertura de 175 vagas.

O Brasil fechou o mês de fevereiro com saldo positivo de 306.111 empregos com carteira assinada, resultado de 2.249.070 admissões e de 1.942.959 desligamentos. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta quarta-feira (27.mar) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 603 vagas, fruto da dinâmica entre 1.654 contratações e 1.051 demissões. O resultado para o período garante o município no ‘azul’, já que em janeiro registrou a abertura de 175 vagas, principalmente em decorrência do desempenho positivo da Indústria.

No 2º mês de 2024, o principal desempenho positivo no município veio do setor de Serviços (+352), Indústria (+139), seguida pelo Comércio (+108), Agropecuária (+7); enquanto a Construção fechou no ‘vermelho’ com (-3). Confira o gráfico abaixo:

Emprego nos Estados

No mês passado, 24 unidades da Federação registraram saldos positivos de postos de trabalho. Os estados com maior saldo foram São Paulo (101.163 postos), Minas Gerais (35.980 postos) e Paraná (33.043 postos). Os estados com saldo negativo foram Alagoas (-2.886); Maranhão (-1.220) e Paraíba (-9 postos).

Salário médio de admissão

O salário médio de admissão em fevereiro/2024 foi R$ 2.082,79. Comparado ao mês anterior, houve redução real de R$ 50,42 no salário médio de admissão, uma variação negativa de menos 2,36%.