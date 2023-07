Emprego: Votuporanga abre 51 vagas em junho, aponta Caged 

A performance manteve o município no ‘azul’, já que em maio havia aberto 77 novas oportunidades de trabalho.

O Brasil criou 157.198 vagas com carteira assinada em junho, resultado de 1.914.130 admissões e de 1.756.932 desligamentos. No mesmo mês do ano passado foram criadas 155.123 mil vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (27.jul) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a criação de 51 novas oportunidades, fruto da dinâmica entre 1.031 admissões e 980 desligamentos. O resultado para o período manteve o município no ‘azul’, já que em maio havia registrado a abertura de 77 novos empregos formais.

No sexto mês de 2023, o maior desempenho veio, novamente, do setor de Serviços com 87 inserções no mercado de trabalho, a Construção gerou 30 novas oportunidades. Por outro lado, a Agropecuária fechou 2 postos e o Comércio outros 9, já a Indústria fechou 55 vagas de emprego no município.

Em todo o Brasil

O crescimento do emprego formal em junho foi verificado em 24 das 27 unidades federativas, com destaque para São Paulo, que gerou 36.418 postos (+0,3%) — principalmente nos serviços (+19.774) e agropecuária (+10.960); Minas Gerais, com +25.537 postos (+0,6%) — destaque para agropecuária (+9.215) e serviços (+7.936); e Rio de Janeiro, com +13.490 postos (+0,4%), com destaque para serviços (+9.031).

Os menores saldos ocorreram na Paraíba (-223 postos), Rio Grande do Sul (-211 postos) e Roraima (-121 postos).

Média salarial

O salário médio real de admissão em junho foi de R$ 2.015,04, com um aumento de R$ 12,47 em comparação com o valor de maio (R$ 2.002,57). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o ganho real foi de R$34,60.