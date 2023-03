Emprego: Votuporanga abre 281 vagas em fevereiro, aponta Caged 

A performance manteve o município no ‘azul’, já que em janeiro abriu 213 novas oportunidades de trabalho.

Votuporanga/SP fechou o mês de fevereiro de 2023 com um saldo positivo de 281 empregos formais, segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta quarta-feira (29.mar), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, fruto da dinâmica entre 1.268 admissões e 987 desligamentos.

O resultado para o período manteve o município de volta no ‘azul’, já que em janeiro o saldo também foi positivo, com abertura de 213 empregos formais.

No segundo mês do ano, o maior desempenho veio do setor de Serviços com 319 inserções no mercado de trabalho, já a Indústria gerou 38 novas oportunidades. Por outro lado, o Comércio fechou 57 vagas, a Construção 14 e a Agropecuária outras cinco.

Regiões

Todas as regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em fevereiro. O Sudeste liderou a abertura de vagas, com 110.575 postos a mais, seguido pelo Sul, com 63.309 postos. Em seguida, vem o Centro-Oeste, com 29.959 postos. O Nordeste abriu 23.164 postos de trabalho. Após dois meses consecutivos extinguindo empregos formais, o Norte criou 12.456 vagas formais no mês passado.

Na divisão por unidades da Federação, todas registraram saldo positivo em fevereiro. Os destaques na criação de empregos foram São Paulo (+65.356 postos), Minas Gerais (+26.983) e Paraná (+24.081). Os menores crescimentos ocorreram no Amapá (+139 postos), Alagoas (+160) e Roraima (+220).

Salário médio de admissão

O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.978,12 em fevereiro deste ano, o que representa queda real (descontada a inflação) em relação a janeiro desse ano (R$ 2.028,27).

Na comparação com fevereiro de 2022, porém, houve aumento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 1.960,49.