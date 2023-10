Emprego: Votuporanga abre 196 vagas em agosto, aponta Caged 

A performance manteve o município no ‘azul’, já que em julho havia aberto 12 novas oportunidades de trabalho.

O Brasil abriu 220.884 vagas de trabalho formal em agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira (2.out) pelo Ministério do Trabalho.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a criação de 196 novas oportunidades, fruto da dinâmica entre 1.205 admissões e 1.009 desligamentos. O resultado para o período manteve o município no ‘azul’, já que em julho havia registrado a abertura de 12 novos empregos formais.

No oitavo mês de 2023, o maior desempenho veio do Comércio com 79 inserções no mercado de trabalho; a Industria gerou 70 novas oportunidades; já o setor de Serviços abriu outras 57 vagas; e a Agropecuária outras 3. Por sua vez, o setor de Construção fechou no vermelho, encerrando 13 oportunidades no município.

Salários

Os salários de admissão e desligamento chegaram a R$ 2.037,90 e R$ 2.121,90 em agosto, respectivamente, sendo maior para o grupo masculino, que chegou a R$ 2.116,47, contra R$ 1.924,51 alcançado pelo grupo feminino.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, avalia que os dados mostram o início do processo de aquecimento da massa salarial, que está ligado, segundo ele, ao aumento do salário mínimo e aos acordos coletivos de trabalho, que na grande maioria têm sido além da inflação. “Isso acaba também provocando um crescimento na massa salarial”, diz.