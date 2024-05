Emprego: Votuporanga abre 185 vagas em março, aponta Caged 

Com a performance, município permanece no ‘azul’, já que em fevereiro registrou a abertura de 603 vagas.

O Brasil gerou criou 244,3 mil empregos formais em março deste ano, informou nesta terça-feira (30.abr) o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em março: 2,26 milhões de contratações; 2,02 milhões de demissões. O resultado representa melhora de 25,7% em relação a março do ano passado, quando foram criados 194,37 mil empregos com carteira assinada.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 185 vagas, fruto da dinâmica entre 1.268 contratações e 1.083 demissões. O resultado para o período garante o município no ‘azul’, já que em fevereiro registrou a abertura de 603 vagas.

No 3º mês de 2024, o principal desempenho positivo no município veio do setor da Indústria (+86), Serviços (+82), Comércio (+12), Construção (+4), Agropecuária (+1). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio de admissão

O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.081,50 em março deste ano, o que representa queda real (descontada a inflação) em relação a fevereiro de 2024 (R$ 2.086,75).

Na comparação com março de 2023, porém, houve crescimento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 2.027,33.

Procurando ou oferecendo oportunidade de emprego?

Para aqueles que estão em busca de trabalho ou empresas que estão em busca de profissionais, em Votuporanga existe a plataforma EmpregaVotu. Uma ferramenta da Prefeitura, criada para facilitar essa relação e recolocar as pessoas no mercado de trabalho de forma mais rápida. Por lá, também, os profissionais autônomos podem divulgar os seus serviços. O EmpregaVotu está disponível no site da Prefeitura.