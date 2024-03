Emprego: Votuporanga abre 175 vagas em janeiro, aponta Caged 

Com a performance, município volta a fechar no ‘azul’, já que em dezembro registrou o encerramento de 498 vagas, principalmente em decorrência do desempenho negativo do setor de Serviços.

O Brasil fechou janeiro com saldo positivo de 180.395 empregos com carteira assinada. O número é resultado de 2.067.817 admissões e 1.887.422 desligamentos. O estoque total de trabalhadores celetistas apresentou crescimento de 0,39% em relação ao de dezembro de 2023, contabilizando 45.697.670 vínculos. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta sexta-feira (15.mar), em Brasília/DF, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 175 vagas, fruto da dinâmica entre 1.351 contratações e 1.176 demissões. O resultado para o período garante o município novamente no ‘azul’, já que em dezembro registrou o encerramento de 498 vagas, principalmente em decorrência do desempenho negativo do setor de Serviços.

No 1º mês de 2024, o principal desempenho positivo no município veio da Indústria (+115), seguida pelo setor de Serviços (+97), e Construção (+42); enquanto à Agropecuária (-4); e o Comércio (-75). Confira o gráfico abaixo:

Emprego nos Estados

Todas as regiões brasileiras apresentaram saldo positivo de empregos. A Região Sul, com 67.218 empregos, teve crescimento de 0,81%; a Sudeste, com 57.243, e expansão de 0,25%; a Centro-Oeste, com 40.026 e 0,99% de crescimento; a Nordeste anotou 11.606 empregos e 0,15% de crescimento; e a Norte ficou com 4.296 empregos e 0,19% de expansão.

Salário médio de admissão

Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em janeiro também subiram, ficando em R$ 2.118,32. Na comparação com dezembro, houve um aumento real de R$ 69,23 no salário médio de admissão, uma variação em torno de 3,38%.