Emprego: Votuporanga abre 12 vagas em julho, aponta Caged 

A performance manteve o município no ‘azul’, já que em junho havia aberto 51 novas oportunidades de trabalho.

Apesar do ritmo menor de geração de vagas com carteira assinada em julho, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira (30.ago) que o governo mantém a projeção de crescimento de 2 milhões no saldo de emprego formal em 2023.

O mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 142.702 carteiras assinadas em julho, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). No acumulado dos sete primeiros meses de 2023, o saldo é positivo em 1,166 milhão de vagas.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a criação de 12 novas oportunidades, fruto da dinâmica entre 985 admissões e 973 desligamentos. O resultado para o período manteve o município no ‘azul’, já que em junho havia registrado a abertura de 51 novos empregos formais.

No sétimo mês de 2023, o maior desempenho veio do Comércio com 47 inserções no mercado de trabalho; a Industria gerou 13 novas oportunidades; já a Agropecuária fechou o período com 2 novos empregos formais gerados. Por outro lado, o setor de Serviços fechou 26 vagas, enquanto o setor de Construção também fechou no vermelho ao encerrar 24 oportunidades no município.

Média salarial

O salário médio real de admissão em julho foi R$ 2.032,56, valor R$ 19,33 acima do registrado em junho (R$ 2.013,23).