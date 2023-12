Emprego: Votuporanga abre 108 vagas em novembro, aponta Caged 

A performance manteve o município no ‘azul’, já que em outubro havia aberto 46 novas oportunidades de trabalho.

O Brasil teve, no mês passado, um saldo positivo de 130.097 postos de trabalho com carteira assinada, segundo divulgou, nesta quinta-feira (28.dez), o Ministério do Trabalho e Emprego. Em novembro, foram 1.866.752 admissões e 1.736.655 demissões, segundo dados do Novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No acumulado de janeiro a novembro, foram gerados no país 1.914.467 postos de trabalho.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a criação de 108 novas oportunidades, fruto da dinâmica entre 1.105 admissões e 997 desligamentos. O resultado para o período manteve o município no ‘azul’, já que em outubro havia registrado a abertura de 46 novos empregos formais.

No 11º mês de 2023, o maior desempenho no município veio da Indústria com 134 inserções no mercado de trabalho, enquanto o Comércio gerou 4 novas oportunidades; já por outro lado, a Construção fechou 18 vagas formais; o setor de Serviços – 7 e a Agropecuária voltou a fechar no vermelho, encerrando outras 5 vagas de trabalho.

Emprego nos Estados

Em novembro, 23 das Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com a abertura de 47.273 postos de trabalho. Já o pior desempenho foi observado em Goiás, que registrou o fechamento de 7.073 vagas.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.021,73 em novembro. Comparado ao mês anterior, houve uma diminuição de R$ 9,63.

O que é o Caged

O Caged reúne dados do governo federal sobre empregos formais. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados se referem apenas a trabalhadores com carteira assinada (CLT), e são as próprias empresas que preenchem as informações no sistema.

Desde 2020, uso do sistema do Caged foi substituído pelo eSocial. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores formais por meio do eSocial. Com a mudança, a metodologia do Novo Caged passou a ser composta por informações dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web.