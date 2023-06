Emprego: Votuporanga abre 100 vagas em abril, aponta Caged 

A performance manteve o município no ‘azul’, já que em março havia aberto 81 novas oportunidades de trabalho.

Votuporanga/SP fechou o mês de abril de 2023 com um saldo positivo de 100 empregos formais, segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta quarta-feira (31.mai), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, fruto da dinâmica entre 1.038 admissões e 938 desligamentos.

O resultado para o período manteve o município no ‘azul’, já que em março havia registrado a abertura de 81 novos empregos e em fevereiro outras 281 vagas formais.

No quarto mês do ano, o maior desempenho veio do setor de Serviços com 63 inserções no mercado de trabalho, a Construção gerou 30 novas oportunidades e a Indústria outras 12. Por outro lado, o Comércio fechou quatro vagas e a Agropecuária uma.

Salário médio de admissão

O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.015,58 em abril deste ano, o que representa alta real (descontada a inflação) em relação a março desse ano (R$ 1.971,11).

Na comparação com abril de 2022, também houve aumento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 1.980,61.

Em todo o Brasil

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a taxa de desemprego no país ficou em 8,5% no trimestre encerrado em abril, o que indica estabilidade em relação ao trimestre anterior.

Em números absolutos, há 9,1 milhões de desempregados no Brasil.

Taxa é a menor para o período desde abril de 2015, quando ficou em 8,1%. Na comparação com o mesmo período em 2022 (10,5%), houve queda de dois pontos percentuais.