Empreendedora doa bolos semanalmente para Santa Casa

Juliana Jardinetti, da Jard´s Fit, entrega 10 bolos sem glúten e sem lactose para os pacientes do Hospital.

Capricho, cuidado e amor. Palavras muito comuns, mas que têm poder de transformar todos à nossa volta. São elas que movem a vida de Juliana Jardinetti, da Jard´s Fit. Toda semana, ela faz doação de 10 bolos sem glúten e sem a proteína do leite para a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Até agora, foram mais de 100 itens deliciosos que enchem nossos pacientes de carinho.

Segunda-feira é dia de mão na massa e de entregas na Instituição. Para os assistidos, em cada bolo, uma mensagem de otimismo e esperança.

Juliana contou como surgiu a iniciativa. “Faz um tempinho que pensei em fazer uma ação solidária. Neste ano, fiquei internada no Hospital e, por ter intolerância de alguns alimentos, minhas refeições eram bem restritas. Amadureci a ideia, conversei com os profissionais e, desde abril, contribuo”, disse.

Ela entrega as doações para o Serviço de Nutrição e Dietética, que faz a distribuição seguindo a dieta individual dos assistidos. A cada semana, um sabor diferente, feito com ingredientes naturais. Cada paciente recebe um bolo com uma mensagem de Juliana. “É como se fosse uma visita para quem está internado. Quando vamos ao Hospital, é para levar boas palavras. É isso que quero transmitir com minhas mensagens de otimismo nos bolos. Fico feliz em poder levar um pouco de aconchego e alegria para quem está doente”, complementou.

A nutricionista Amanda ressaltou a importância da colaboração: “O paciente com restrição à proteína do leite ou glúten, na maioria, tem alguma patologia associada como Doença de Crown ou alteração gastrointestinal. Estes produtos amenizam os sintomas como desconfortos abdominais e diarreia. Quando não há internados com alguma restrição, os bolos são direcionados à pacientes que apresentam baixa aceitação alimentar, sendo um diferencial de sabor à sua dieta. Todo mundo elogia pela qualidade e disposição em fazer a diferença”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “São atitudes como da Juliana que transformam todo ambiente hospitalar. O paciente se sente acolhido com gestos solidários e feliz pelas mensagens de conforto. Agradecemos por tamanha gentileza”, finalizou.