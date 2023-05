Emoção marca inauguração de policlínica em Votuporanga 

Nova unidade de saúde vai prestar atendimento especializado à mulher e leva o nome da mãe do deputado Carlão Pignatari.

O deputado Carlão Pignatari (PSDB) participou, nesta segunda-feira (8.mai), em Votuporanga, da inauguração da Policlínica “Marlene Apparecida Flaitt Pignatari”. A cerimônia foi marcada pela emoção. A nova unidade de saúde, especializada em saúde da mulher, leva o nome da mãe do parlamentar – uma homenagem do vereador Mehde Meidão (União Brasil) aprovada pela Câmara de Vereadores do município.

A inauguração contou com a participação dos irmãos do deputado, da esposa Marli Pignatari, dos filhos do casal e netos de Marlene, além prefeito Jorge Seba (PSDB), do vice-prefeito Cabo Valter (MDB), vereadores, amigos e outras autoridades municipais. A verba para construção da policlínica foi conquistada pelo ex-governador paulista Rodrigo Garcia, quando era deputado federal.

“Estou muito feliz em participar de mais uma inauguração na área da saúde em Votuporanga. A felicidade é dupla porque aqui serão tratadas mulheres e crianças, e também porque a policlínica tem o nome da minha mãe, dona Marlene. Quero agradecer ao vereador Mehde Meidão e a todos os vereadores que aprovaram o projeto de lei com o nome da minha mãe neste importante estabelecimento de saúde”, disse Carlão Pignatari.

A Unidade de Atenção Especializada em Saúde, mais conhecida como Policlínica “Marlene Apparecida Flaitt Pignatari”, está localizada próximo à Santa Casa e prestará atendimento ambulatorial em várias especialidades como ginecologia e obstetrícia, entre outros. Além disso, serão realizados serviços de diagnóstico, terapêuticos, além de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e pequenos procedimentos cirúrgicos.

A nova policlínica prestará atendimento dos programas Melhor em Casa e Saúde da Mulher, com referência para implantação de DIU, exame de colposcopia e assistência a pacientes ostomizados. A unidade foi construída em um terreno de 1.358,40 m² na Rua Antônio Murasse, 2660, no bairro Vila Residencial Parque Saúde. A obra contou com investimento de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1,2 milhão de recursos do Ministério da Saúde, por meio do então deputado Rodrigo Garcia.

O local conta com consultórios médicos, salas de pequenos procedimentos cirúrgicos, enfermaria, de acolhimento, de coleta, de curativos, observação, estocagem e dispensação de medicamentos, de espera e recepção, sanitários, de esterilização e materiais, administração e gerência, copa, almoxarifado, depósito de resíduos e de arquivos.

Homenageada

O mais novo serviço de saúde de Votuporanga leva o nome da senhora Marlene Apparecida Flaitt Pignatari, que faleceu no dia 25 de dezembro de 2017. Na inauguração, os filhos e netos descerraram uma placa com uma foto da mãe do deputado.

Dona Marlene mudou-se para Votuporanga em 1943. Em 13 de julho de 1958, casou-se com o empresário e produtor rural Miguel Raul Pignatari. Juntos, formaram uma família com cinco filhos: Carlos Eduardo Pignatari (Carlão), Sandra Maria Pignatari, Marlene Cristina Pignatari Meneghel Cechinni, Miguel Raul Pignatari Junior e André Luiz Pignatari, além de 11 netos e, hoje, dois bisnetos.

Foi professora do ensino fundamental em Votuporanga por mais de 25 anos. Depois de aposentada, dedicou-se integralmente aos projetos desenvolvidos pelo Centro Espírita Emanuel e pela Associação Beneficente Irmã Elvira, onde os bordados que ela fazia eram vendidos nos bazares para arrecadar recursos.