Emoção marca a entronização de Cidinha Madrid como patrona da Secretaria Municipal de Direitos Humanos

Momento reuniu familiares, lideranças municipais, entidades e população em homenagem para a pioneira atuante em prol das pessoas com deficiência e nas causas sociais.

A sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos passou a levar o nome de uma ex-servidora pública que muito contribuiu com as ações da pasta. Aparecida Madalena Moto Madrid, conhecida popularmente como Cidinha Madrid, foi eternizada na manhã desta quarta-feira (6.set), em evento que ocorreu na sede da pasta reunindo familiares, lideranças municipais, entidades e população em homenagem à pioneira atuante em prol das pessoas com deficiência e nas causas sociais.

Estiveram presentes o prefeito Jorge Seba, o vice-prefeito Cabo Valter, representando o deputado estadual Carlão Pignatari, o vereador Jura, que no ato esteve representou a Câmara Municipal, e também o vereador Chandelly.

Em nome da família, a sobrinha Mayara Madrid disse que Cidinha a criou desde os 3 anos e passou a chamá-la de filha, contribuindo para seu pleno desenvolvimento. O afeto também foi retribuído por Mayara, que relembrou toda a história de vida de Cidinha e destacou que ela sempre foi uma mulher à frente de seu tempo. “Mesmo com todos os desafios por ser uma pessoa com deficiência, com escassos recursos econômicos, ela estudou, se formou, fez graduação e foi além. Como diretora de escola, foi pioneira em acolher alunos com deficiência e árdua defensora pelo fim do preconceito, além de ser a primeira motorista a ter carro adaptado”, disse.

Mais que uma ação que denomina a Secretaria de Direitos Humanos com a entronização da foto de Cidinha Madrid, a filha da homenageada pediu que as minorias também fossem lembradas. “Cidinha representa os menos favorecidos: as pessoas com deficiência, os pretos, pessoas em situação de rua, mulheres em vulnerabilidade social, público LGBTQIA+, idosos, enfim, essa era a luta dela. Uma pequena grande mulher que nunca esmoreceu e foi além de muita gente que só sabe lamentar. Esta não é somente uma foto, mas sim, um legado”, falou.

Em sua fala, o prefeito Jorge Seba relembrou que esteve com Cidinha na época de campanha e foi cobrado arduamente para que sua administração fosse voltada também para construir políticas públicas para as pessoas com deficiência e enfatizou que o nome da patrona vai ao encontro de todo trabalho desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos. “Aqui é uma área sensível, os pequenos recebem o olhar de amparo do poder público, tudo o que a Cidinha proporcionava a quem precisava de atenção”.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, relembrou que a pasta foi criada em 2013 e que o objetivo foi desenvolver políticas públicas para atender as minorias e pessoas em alto grau de vulnerabilidade social. Cidinha ficou responsável pelo setor de proteção à pessoa com deficiência. “Quando se coloca uma pessoa que sabe e entende do assunto, vai-se criando ações produtivas. Se hoje temos uma Secretaria de Direitos Humanos estruturada, com um setor consolidado para a pessoa com deficiência, é porque a Cidinha abriu campo. Ela será eternizada na história de Votuporanga. Se existe direitos humanos aqui é porque tivemos Cidinha Madrid”.