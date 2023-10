Emerson Royal é convocado para o lugar de Danilo antes de duelo contra o Uruguai 

Lesionado, lateral da Juventus não poderá enfrentar a Celeste, e Fernando Diniz decide convocar jogador do Tottenham.

O lateral Emerson Royal, do Tottenham, foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para se juntar à seleção brasileira antes do duelo contra o Uruguai, na próxima terça-feira, às 21h. O jogador foi chamado depois de Danilo sofrer uma lesão no jogo contra a Venezuela, na última quinta. De acordo com comunicado da CBF, o lateral da Juventus não terá condições de jogo diante da Celeste.

Emerson se apresentará à seleção brasileira no sábado para poder estar disponível para Fernando Diniz na terça-feira. Ele é o oitavo lateral convocado por Diniz para os compromissos da Seleção em outubro – o técnico precisou, antes, cortar Vanderson, Caio Henrique e Renan Lodi por problemas físicos. Yan Couto, Guilherme Arana e Carlos Augusto acabaram chamados na sequência.

Danilo sofreu lesão ainda no primeiro tempo do confronto contra a Venezuela, na terça-feira, e precisou ser substituído por Yan Couto, do Girona. O Brasil empatou em 1 a 1 com os venezuelanos, em Cuiabá, e agora é o segundo colocado das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Emerson Royal não havia sido chamado por Diniz na primeira convocação do treinador, para os jogos da Data Fifa de setembro. A última vez que ele defendeu a Seleção foi em março, sob o comando de Ramon Menezes, quando foi titular em amistoso contra o Marrocos.

*Com informações do ge