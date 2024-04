Emerson Pereira reassume cadeira na Câmara 

Vereador estava à frente da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga e afirmou deixar a pasta com ‘sentimento de missão cumprida’

A 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (1º.abr), foi marcada pelo retorno de Emerson Pereira (PSDB) à sua cadeira de vereador. A vaga estava sendo ocupada pelo suplente Carlim Despachante.

Nas urnas, Emerson foi eleito em 2020 como o segundo vereador mais votado de Votuporanga naquelas eleições, com 1.794 votos. No entanto, ele estava licenciado desde 2021, quando assumiu o seu quarto mandato, para ocupar a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Votuporanga, mas agora teve que se exonerar do cargo por conta da legislação eleitoral que determina o afastamento de secretários que forem disputar as eleições com seis meses de antecedência do pleito. Para a vaga no comando da pasta, o prefeito Jorge Seba (PSD) nomeou uma prata da casa, a servidora Karolline Biaconi.

Ao retornar à Câmara, Emerson Pereira afirmou que volta ao legislativo votuporanguense com a sensação de dever cumprido à frente da Secretaria de Direitos Humanos: “Volto para a Câmara com o sentimento de missão cumprida na área social, por meio da secretaria, e com muita alegria para dar continuidade a um trabalho que amo que é de cuidar de pessoas.”

“A Câmara Municipal sempre foi e sempre será a minha grande paixão, pois é uma arma fundamental para lutarmos por aqueles que mais precisam”, concluiu o parlamentar.