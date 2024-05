Emerson Pereira quer aplicativo municipal contra violência doméstica  

Dispositivo vai funcionar pelo celular e enviará informações e imagens em tempo real para a Polícia Militar/Atividade Delegada.

Preocupado com o aumento de casos de mulheres vítimas de violência doméstica em Votuporanga/SP, o vereador Emerson Pereira (PSD) anunciou na 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta segunda-feira (6.mai), que apresentará um projeto de lei de sua autoria para que a cidade tenha um aplicativo de abrangência municipal para ajudar estas vítimas. O dispositivo vai funcionar pelo celular e enviará informações e imagens em tempo real para a Polícia Militar/Atividade Delegada.

Emerson trouxe a ideia do trabalho que já é realizado pela Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial de São José do Rio Preto/SP. O aplicativo Mulher Segura já é tido como um reforço no combate à violência doméstica na cidade vizinha. A ideia, segundo o vereador, é que Votuporanga implante o mesmo sistema.

Em seu tempo de fala, Emerson explicou como funciona o aplicativo em Rio Preto: “As mulheres com medida protetiva serão cadastradas. Quando acionado pelo celular, através do botão “Iniciar Transmissão”, o aplicativo envia direto para o Centro de Comunicação da Guarda Civil Municipal um alerta com pedido de socorro, com imagens e sons em tempo real, além de informar a geolocalização da vítima que estiver se sentindo ameaçada. Caso a mulher esteja com sinal de internet, uma videochamada é automaticamente iniciada, transmitindo vídeo e áudio. Imediatamente, viaturas que estiverem na rua serão acionadas para atender ao chamado.”

Caso o celular da vítima seja desligado ou danificado pelo agressor, o registro permanecerá no sistema e não impedirá o atendimento da ocorrência. Em testes realizados no fim de fevereiro deste ano, após quatro segundos depois de acionado, o alerta entra no radar da GCM (Guarda Civil Municipal). Em 20 segundos, a viatura na rua recebe o chamado da base.

Emerson reforçou que a intenção da ação é atuar com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos. Além disso, também será sugerida parceria com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança para que os agentes de trânsito possam colaborar com a ação por meio da “Patrulha Maria da Penha”.

“Não podemos aceitar a violência doméstica contra as mulheres, que muitas das vezes convivem com estes agressores, colocando em risco suas vidas e a dos seus filhos. Votuporanga conta com uma rede de atendimento estruturada, que visa acolher e amparar essas mulheres e com certeza queremos também o aplicativo para ajudar ainda mais”, concluiu Emerson Pereira.