Emerson Pereira fala sobre vídeo em que aparece na sua casa um litro de leite do programa “Vivaleite”

Esclarecimento:Em respeito a toda população que me acompanha nestes 15 anos de vida pública, venho através deste vídeo prestar esclarecimentos em relação ao que está circulando nas redes sociais.Minha mãe tem mais de 70 anos e ganhou 1 litro de leite de uma vizinha que é beneficiada pelo programa Viva Leite. Como estamos em ano eleitoral, é normal os ataques de pessoas que tentam nos derrubar. Mas quem me conhece, sabe da minha índole e do meu caráter. Sou de família simples, perdi meu pai aos 7 anos e precisei trabalhar cedo para ajudar nas despesas de casa. Sei o quanto é importante a ajuda que as famílias recebem do governo, seja Municipal ou Estadual.Não preciso tirar proveito de nada dos mais humildes, pois gracas a Deus tenho meu ganho, no qual ainda ajudo inúmeras pessoas que me procuram.

Publicado por Emerson Pereira em Sexta-feira, 26 de junho de 2020